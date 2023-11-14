ضمن مبادرة معالجة آثار التشوه بالمقابر.. "إكرام" تحتفي بجهود أكثر من 290 متطوعًا بالشرقية

وقامت المبادرة بتحسين ومعالجة مظاهر التشوه من خلال عدد من العناصر؛ منها تهدّم سور المقابر، بالإضافة لعدم وجود أشجار أو باب وسور للمقبرة، وتأثر السور بالكتابة وتراكم المخلفات البيئية، مع معالجة الأرصفة المتهالكة حول المقابر.