ضمن مبادرة معالجة آثار التشوه بالمقابر.. "إكرام" تحتفي بجهود أكثر من 290 متطوعًا بالشرقية

ضِمن مبادرة معالجة عناصر التشوه البصري حول المقابر وأهمية التطوع في تحقيق مستهدفات المبادرة، كرّمت مؤسسة إكرام الموتى الأهلية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، المتطوعين المشاركين في معالجة مظاهر التشوه البصري في محيط المقابر بالمنطقة.
وتَضمنت المبادرة معالجة مجموعة من عناصر التشوه البصري بمقابر المنطقة الشرقية، بمشاركة 145 متطوعًا من المؤسسة وجمعيات قطاع إكرام الموتى؛ بهدف تشجيع مشاركة التطوع في مجال إكرام الموتى بالإضافة لمشاركة 149 متطوعًا من الأمانة ساهموا في تحسين المشهد الحضري لـ115 مقبرة بالمنطقة.
وقامت المبادرة بتحسين ومعالجة مظاهر التشوه من خلال عدد من العناصر؛ منها تهدّم سور المقابر، بالإضافة لعدم وجود أشجار أو باب وسور للمقبرة، وتأثر السور بالكتابة وتراكم المخلفات البيئية، مع معالجة الأرصفة المتهالكة حول المقابر.
وتأتي المبادرة ضمن برامج المؤسسة لتمكين قطاع إكرام الموتى في المملكة وتحقيق الاستدامة وتحسين مستوى الخدمة التي يقدّمها القطاع للموتى وذويهم؛ تحقيقًا لمستهدفات القطاع بالتعاون مع أمانات المناطق والبلديات والجمعيات.
من جهتهم أشاد المتطوعون بهذه المبادرة التي من شأنها تعزيز الوعي ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في العناية بالمقابر.