بعد الأمطار الأخيرة.. أهالي "جعبة بيشة" يطالبون بإصلاح طريقَيْ الجليبات والقرى

طالب عدد من أهالي مركز الجعبة التابعة لمحافظة بيشة، ومرتادي طريق الجعبة - الجليبات الرئيسي، وطريق القرى الرئيسي، بإصلاح تهالُك الطريقَين، ومعالجة وضعهما، وخصوصًا بعد الأمطار الأخيرة التي هطلت على المنطقة.
وتلقت "سبق" العديد من الشكاوى من بعض مرتادي الطريقَين، يبدون فيها استياءهم من تهالكما بشكل كبير، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل، ومعالجة الوضع؛ للحيلولة دون وقوع حوادث مرورية، أو تضرُّر المركبات؛ إذ أصبحت بعض أجزائه خطيرة، ويظهر فيها مطبات صغيرة وتشققات تربك السائقين.
وطالبوا بتغيير الأسفلت كاملاً بدلاً من أعمال الترقيع المعمول بها عند حدوث التشققات في طبقة الأسفلت.