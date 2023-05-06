بعد الأمطار الأخيرة.. أهالي "جعبة بيشة" يطالبون بإصلاح طريقَيْ الجليبات والقرى

وتلقت "سبق" العديد من الشكاوى من بعض مرتادي الطريقَين، يبدون فيها استياءهم من تهالكما بشكل كبير، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل، ومعالجة الوضع؛ للحيلولة دون وقوع حوادث مرورية، أو تضرُّر المركبات؛ إذ أصبحت بعض أجزائه خطيرة، ويظهر فيها مطبات صغيرة وتشققات تربك السائقين.