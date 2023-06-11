بـ50 متطوعًا.. "‏‎أمانة جدة" تشارك في سباق ترايب 2023

‎وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان هاشم حمودة أن هذه الفعالية المجتمعية الرياضية تأتي بالتعاون والمشاركة بين فريق عمل جدة ترايب وأمانة المحافظة ووزارة الرياضية والاتحاد السعودي للسباق الثلاثي، مشيراً إلى أن الأمانة شاركت بفريق تطوعي في التنظيم مع وزارة الرياضة لسلامة المشاركين في هذه الفعالية، كما قامت الأمانة بتفعيل المسارات لهذ الفعالية الرياضية وغيرها، في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل دور المبادرات الرياضية بما يحقق مستهدفات أمانة محافظة جدة نحو المليون.