بـ50 متطوعًا.. "‏‎أمانة جدة" تشارك في سباق ترايب 2023

شاركت أمانة محافظة جدة، ممثلة بالإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية بفريق أصدقاء الأمانة التطوعي ويبلغ عددهم 50 متطوعاً ضمن سباق ترايب الذي أقيم أمس في جدة ويفز.
وتضمن سباق ثلاثي للكبار (سباق سباحة ودراجة وجري)، وسباق أكواثلون للصغار (سباق سباحة و جري).
وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان هاشم حمودة أن هذه الفعالية المجتمعية الرياضية تأتي بالتعاون والمشاركة بين فريق عمل جدة ترايب وأمانة المحافظة ووزارة الرياضية والاتحاد السعودي للسباق الثلاثي، مشيراً إلى أن الأمانة شاركت بفريق تطوعي في التنظيم مع وزارة الرياضة لسلامة المشاركين في هذه الفعالية، كما قامت الأمانة بتفعيل المسارات لهذ الفعالية الرياضية وغيرها، في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل دور المبادرات الرياضية بما يحقق مستهدفات أمانة محافظة جدة نحو المليون.
من جانبه قال المهندس علي مقبول، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي أنه من الضروري تقديم الدعم اللوجستي والاستراتيجي والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية والمعنية لمثل هذه المبادرات المجتمعية، ومثل سباقات جدة ترايب للارتقاء برياضة السباق الثلاثي داخل المملكة وللوصول لأكبر شريحة ممكنة ونشر الوعي لممارسة الرياضة وتطوير المواهب لرفع مستوى المنافسة الوطنية في هذه الرياضة.