شاهد.. القيادات التعليمية بالمجمعة يقفون على سير اختبارات اليوم الأول للفصل الدراسي

انطلقت صباح اليوم اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1444هـ بتعليم المجمعة، التي حضرها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية.
وقامت القيادات التعليمية تزامنًا مع انطلاق الاختبارات بجولات ميدانية من المشرفين والمشرفات؛ لتفقُّد سير الاختبارات، وذلك بعد الانتهاء من متابعة سير اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني، التي تم الانتهاء منها الأسبوع الماضي.
وطالب يوسف بن عبداللطيف الملحم، مدير تعليم المجمعة، بالوقوف على سير عمل الاختبارات، والتقيد بلوائح وضوابط أعمال الاختبارات.
وأكد أهمية مراعاة الفروق الفردية، وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي، وضرورة تطبيق الأدلة التنظيمية للاختبارات وفق ما ورد من وزارة التعليم، وتهيئة الجو المناسب للطلبة أثناء تأديتهم الاختبارات.
وكان مدير التعليم بالمجمعة قد قام بزيارة عدد من المدارس، ووقف على سير الاختبارات وأعمال اللجان المُشكَّلة لهذا الشأن. كما تابع المساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة عددًا من المدارس، وتفقَّد سيرها في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1444هـ.
فيما قامت المساعد للشؤون التعليمية (بنات) نورة بنت حمد الركبان بجولات ميدانية للاطلاع على سير الاختبارات وأعمال اللجان المنظمة للاختبارات في مدارس البنات.