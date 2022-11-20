شاهد.. القيادات التعليمية بالمجمعة يقفون على سير اختبارات اليوم الأول للفصل الدراسي

وكان مدير التعليم بالمجمعة قد قام بزيارة عدد من المدارس، ووقف على سير الاختبارات وأعمال اللجان المُشكَّلة لهذا الشأن. كما تابع المساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة عددًا من المدارس، وتفقَّد سيرها في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1444ه‍ـ.