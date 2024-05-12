"وقاء القصيم" يشارك في التوعية بأهمية اليوم الدولي للصحة النباتية

ينظّم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة القصيم، فعالية تحت شعار "حماية النباتات حماية للحياة".
يأتي ذلك بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية، والذي يوافق 12 مايو من كل عام؛ لتعزيز دور الصحة النباتية عالميًا.
وتأتي مشاركة "وقاء" بجناح تعريفي للتوعية والتثقيف بأهميته في تعزيز الصحة النباتية لحماية الثروة النباتية، والحد من مخاطر الآفات والأمراض، من خلال توزيع بروشورات توعوية وتثقيفية على الزوار عن أهم الممارسات الزراعية الصحيحة والرد على الاستفسارات.
وتهدف الفعالية إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى المُزارعين والمستفيدين والمهتمين بالقطاع الزراعي، وانعكاس وإسهام ذلك في القضاء على الجوع، وحماية التنوع البيولوجي والبيئي، وتحفيز التنمية الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات والمساهمة في حماية البيئة.
ويعمل مركز "وقاء" على دوره في الوقاية والمكافحة من الآفات والأمراض النباتية؛ بما في ذلك التوعية المجتمعية، وتنظيم حملات دورية للرصد والمتابعة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الاختصاص.