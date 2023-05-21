أمير تبوك يطلع على إنجازات فرع وزارة التجارة بالمنطقة

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري.
وقدّم "الوباري" تقريرًا عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة، خلال الفترة الماضية؛ حيث تضمّن الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وأكد أمير تبوك الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وكذلك أهمية تكثيف الجولات الرقابية ومراقبة الأسعار، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال.
ونوه إلى دعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على كل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته، مشيدًا بجهود القائمين على فرع وزارة التجارة بالمنطقة.
من جهته، أعرب المهندس سالم الوباري، عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.