"تقنية ظهران الجنوب" تنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"

نظّمت الكليةُ التقنية والمعهد الثانوي الصناعي في محافظة ظهران الجنوب، صباح اليوم الأحد، فعاليةَ "اليوم العالمي للسكري".
جاء ذلك برعاية عميد الكلية المهندس مشبب بن عبدالله الأحمري، وحضور مدير المستشفى الأستاذ محمد بن علي الخالدي.
ونُظّمت الفعالية بالشراكة مع القطاع الصحي والمستشفى بالمحافظة، وشركة مصنع ديانا الطبية "سكر".
وقال عميد الكلية التقنية مشبب الأحمري: إن هذه الفعالية ضمن البرامج التي تقدّمها الكلية التقنية لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى التعاون الدائم مع الجهات الحكومية والخاصة.
وقد حضر عددٌ كبير من الأهالي للمشاركة في الفعالية والاستفادة من تواجد الفرق الطبية لقياس السكر والضغط، مقدّمين بالغَ شكرهم للقائمين على هذه المبادرة.