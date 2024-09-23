محافظ المجاردة: بتوجيهات القيادة الرشيدة.. وطننا يشهد قفزات في مختلف المجالات

وأكد: "تمثل مناسبة اليوم الوطني لنا جميعًا فخرًا واعتزازًا بتاريخنا العريق، وهو مناسبة تجمعنا وتجدد فينا العزم وتعزز وحدتنا وتقدمنا، وفيها قصة بناء وطن نشهده اليوم وقد اكتمل شامخًا بين دول العالم بفضل الله، ثم بفضل الأسس الصحيحة التي بُني عليها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، واستمرت حتى يومنا الحاضر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين حفظهما الله".