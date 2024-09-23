محافظ المجاردة: بتوجيهات القيادة الرشيدة.. وطننا يشهد قفزات في مختلف المجالات

رفع محافظ المجاردة ناصر بن مفرح عسيري، باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المجاردة ومراكزها، أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء-يحفظهما الله- ولأمير منطقة عسير وسمو نائبه وللشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ94 .
وأكد: "تمثل مناسبة اليوم الوطني لنا جميعًا فخرًا واعتزازًا بتاريخنا العريق، وهو مناسبة تجمعنا وتجدد فينا العزم وتعزز وحدتنا وتقدمنا، وفيها قصة بناء وطن نشهده اليوم وقد اكتمل شامخًا بين دول العالم بفضل الله، ثم بفضل الأسس الصحيحة التي بُني عليها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، واستمرت حتى يومنا الحاضر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين حفظهما الله".
وبين: "يشهد وطننا وبتوجيهات القيادة الرشيدة قفزات تنموية وسياسية واقتصادية وأمنية وفي مختلف المجالات عززت من مكانة المملكة دوليًا وجعلتها لاعبًا أساسيًا في صنع القرار العالمي".
ودعا الله أن يمن على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بوافر الصحة وأن يديم على وطننا نهضته وريادته وأمنه واستقرار.