6 آلاف طالب وطالبة في ملتقى "الصحة النفسية والألعاب الإلكترونية بـ"تعليم عسير"

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ملتقى "الصحة النفسية والألعاب الإلكترونية"، وذلك بحضور 550 مشرفًا ومشرفةً وموجهًا وموجهةً صحية، و6000 طالب وطالبة.