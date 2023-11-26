220 ألف طالب وطالبة..."تعليم جازان" يشارك الطلبة انطلاقة الفصل الثاني

استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأحد، أكثر من 220 ألف طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وانطلاقة الفصل الثاني من العام الدراسي 1445هـ وسط أجواء يسودها الطموح والأمل والتفاؤل.