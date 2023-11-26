220 ألف طالب وطالبة..."تعليم جازان" يشارك الطلبة انطلاقة الفصل الثاني

استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأحد، أكثر من 220 ألف طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وانطلاقة الفصل الثاني من العام الدراسي 1445هـ وسط أجواء يسودها الطموح والأمل والتفاؤل.
وتابع المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، انتظام وسير العملية التعليمية بعدد من مدارس المنطقة وسط منظومة متكاملة من التجهيزات المدرسية وبرامج التهيئة، إضافة إلى انطلاق فرق العمل والدعم والمساندة لمتابعة سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسي والتقويم المدرسي وتقديم الدعم لمديري ومديرات المدارس والاطمئنان على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني بنجاح.
وشارك "عقدي" أبناءه الطلبة حصصهم الدراسية، وحثهم على الجد والاجتهاد والانضباط المدرسي خلال المسيرة التعليمية، وتحقيق الأهداف والمساهمة في صناعة نهضة الوطن وخدمة القيادة الرشيدة وتحقيق المراكز المتقدمة لتمثيل المملكة عالميًا مقدمًا شكره لأولياء أمور الطلبة على دعمهم المستمر لأبنائهم وبناتهم خلال رحلتهم التعليمية، والشراكة الفاعلة مع المدرسة لإنجاح أهدافها، للرفع من مستويات تحصيلهم الدراسي.
وأكد حرص الإدارة العامة للتعليم على بداية الفصل الدراسي الثاني بجدية، وإنجاح الخطط وتحقيق أهداف العملية التعليمة، من خلال دعم فرق العمل والدعم والمساندة للمدارس لضمان انطلاقة جادة وفصل دراسي موفق وحافل بالإنجازات والنجاحات في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة حفظها الله.