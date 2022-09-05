بحضور "الشريف".. "تعليم الطائف" تُنفِّذ اللقاء الأول لمديري المدارس

نفَّذت إدارة الإشراف التربوي للبنين بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اللقاء الأول لمديري المدارس، وذلك بمسرح الإدارة بالفيصلية، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، والمساعدين للشؤون التعليمية والشؤون المدرسية والخدمات المساندة.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا للدور الذي يقوم به مدير المدرسة في العملية التعليمية، والمساهمة بشكل كبير في تجويد المخرجات التعليمية، بالمتابعة الإدارية والفنية للطلبة في الميدان التعليمي.
وقد اشتمل اللقاء على عدد من المحاور في جوانب الدور الإشرافي للعملية التعليمية، ومؤشرات التعليم الإلكتروني، والاختبارات المعيارية، ومهام مدير المدرسة.
وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن مديري المدارس يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في التعليم؛ لما لهم من أدوار ومهام جليلة في العملية التعليمية، بالوقوف مع المعلمين، وإعانتهم على أداء رسالة التعليم، والمتابعة التربوية والتعليمية والإدارية لكل ما يحيط بالعمل في داخل المدرسة.
وأضاف بأن إخلاص المديرين في الاهتمام بحصول الطلبة على العلم النافع، ومساندتهم في الرحلة التعليمية، يسهم بالوصول إلى الأهداف المنشودة. منوهًا بتوجيهات وزارة التعليم بالاهتمام بتفعيل التعليم الإلكتروني من خلال منصة مدرستي؛ ليكون لها الأولوية خلال هذا العام، وحثَّ مديري المدارس على تفعيل ذلك، مشيرًا إلى أنه سوف يكون هناك مؤشرات أداء لمتابعة الأعمال على منصة مدرستي من قِبل الوزارة.