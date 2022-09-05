بحضور "الشريف".. "تعليم الطائف" تُنفِّذ اللقاء الأول لمديري المدارس

وأضاف بأن إخلاص المديرين في الاهتمام بحصول الطلبة على العلم النافع، ومساندتهم في الرحلة التعليمية، يسهم بالوصول إلى الأهداف المنشودة. منوهًا بتوجيهات وزارة التعليم بالاهتمام بتفعيل التعليم الإلكتروني من خلال منصة مدرستي؛ ليكون لها الأولوية خلال هذا العام، وحثَّ مديري المدارس على تفعيل ذلك، مشيرًا إلى أنه سوف يكون هناك مؤشرات أداء لمتابعة الأعمال على منصة مدرستي من قِبل الوزارة.