وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية يشارك أبناءه طلبة تعليم جازان احتفالاتهم باليوم الوطني

شارك وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية ناصر بن عبد العزيز الشلعان، أبناءه طلبة تعليم جازان عددًا من احتفالاتهم المدرسية بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "نحلم ونحقق"، وذلك خلال زيارته التفقدية لمنطقة جازان، وجولته التفقدية على عددٍ من المدارس يرافقه فيها المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، ومدير تعليم صبيا عثمان مسملي.
واستهل "الشلعان" زيارته التفقدية لمنطقة جازان بمشاركته لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات بعددٍ من مدارس مكتب تعليم وسط جازان فرحة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93 تحت شعار "نحلم ونحقق" وسط تفاعل كبير من قِبل الطلاب.
ثم شارك "الشلعان" عقب ذلك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان حفلها الخطابي والفني الرسمي المقام بهذه المناسبة بمدرسة دار التوحيد الابتدائية والمتوسطة.
بعد ذلك وقف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية على تشغيل عددٍ من المدارس في مكتب تعليم العارضة، مشاركًا أبناءه الطلاب وبناته الطالبات فرحة الاحتفاء باليوم الوطني، ثم شارك أبناءه وبناته الطلاب والطالبات فعالية "جزر وطن"، حيث انطلقت القوارب الشراعية القديمة متوشحة بالأعلام الخضراء، للتعريف بتراث الجزر وأهم معالمها، بمشاركة الأسر وجميع فئات المجتمع.