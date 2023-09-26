وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية يشارك أبناءه طلبة تعليم جازان احتفالاتهم باليوم الوطني

بعد ذلك وقف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية على تشغيل عددٍ من المدارس في مكتب تعليم العارضة، مشاركًا أبناءه الطلاب وبناته الطالبات فرحة الاحتفاء باليوم الوطني، ثم شارك أبناءه وبناته الطلاب والطالبات فعالية "جزر وطن"، حيث انطلقت القوارب الشراعية القديمة متوشحة بالأعلام الخضراء، للتعريف بتراث الجزر وأهم معالمها، بمشاركة الأسر وجميع فئات المجتمع.