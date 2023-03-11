أمين الطائف: نعتزّ بـ"العلم" هويّةً للدولة.. وتجسيدًا للسيادة

رفع أمين محافظة الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، اليوم السبت؛ خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسموّ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة "يوم العَلَم"، الذي يوافق 11 مارس من كل عام.