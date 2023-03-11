أمين الطائف: نعتزّ بـ"العلم" هويّةً للدولة.. وتجسيدًا للسيادة

رفع أمين محافظة الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، اليوم السبت؛ خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسموّ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة "يوم العَلَم"، الذي يوافق 11 مارس من كل عام.
وقال "الرحيلي": إن "العَلَم الوطني" هو عنصر رئيس في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية، واهتمام القيادة الرشيدة برمزية العلم ودلالاته الوطنية الراسخة.
وأضاف: أن هذه المناسبة تعزِّز الهوية الوطنية، وتُجسِّد العمق التاريخي للمملكة، منوهًا إلى أن العَلَم يحمل شعار عبارة التوحيد: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ذات القيمة المحورية للمملكة.
وتابع: لا شك أن ارتباط أئمّة الدولة السعودية وملوكها بهذا العلم، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية، وفي عهد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، هو تجسيد للسيادة والتاريخ العظيمين لهذه البلاد الغالية في امتدادٍ للإرث العربي والإسلامي في استخدام الراية والعلم كأحد مظاهر الدولة حتى وقتنا الحاضر؛ حيث نعتزّ بالعلم كهوية للدولة ورمزيته.
وقال أمين محافظة الطائف: لقد تطور العلم السعودي في مراحل الدولة السعودية منذ تأسيسها وإلى اليوم، وقد اكتست بلادنا العزيزة بلون العلم كرمز للوفاء والانتماء، ومع كل رفرفة من رفرفات "العلم" سيرة وطن آثر الوحدة في زمن التفرّق، والتكاتف في زمن التخاصم، والتعاضد في زمن التشرذم.
وأكّد "الرحيلي" أن إقرار "يوم العلم" جاء تتويجًا لجهود سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الذي رسّخ في قلب كل مواطن شعورَ الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية عبر العديد من المبادرات الوطنية الملهمة.
ولفت إلى أن عشق الشعب السعودي للعلم وترسيخ مكانته، يأتي من كون العلم أمانةً استلمناها من الآباء المؤسِّسين، وهو أمانة عند ملكنا وسمو ولي العهد، وعند كل مواطن ومواطنة، وأمانة بأيدي الأجيال القادمة للحفاظ عليه وتعزيز مكتسباته ومكانته.
وأوضح أن المواقف قد زادتنا قوّةً ورسوخًا وشموخًا تجاه "العلم"، وتعزّزت هذه المشاعر في أبنائنا وأعطتهم الدافعَ للبذل والعطاء، متمسّكين بالهوية ومدفوعين بالانتماء والولاء.
ونوَّه إلى أن هذا الإحساس الغامر تجسيدٌ حيٌّ لوحدة الوطن وتكاتف الشعب مع القيادة، قائلًا: إن هذه المناسبة الوطنية الغالية تعكس جملة من الدلالات والمعاني والمضامين المعبّرة، وكل فرد في هذا الشعب النبيل يهتف بقلبه وروحه: "عاش الملك.. للعلم والوطن".
ودعا أمين محافظة الطائف، الله العلي القدير، أن يحفظ قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، ويديم على بلادنا نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.