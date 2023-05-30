أكثر من 500 مشارك في ملتقى ذوي اضطراب طيف التوحد في الشرقية

شارك أكثر من 500 شخص من أسر ذوي اضطراب طيف التوحد في المنطقة الشرقية، صباح اليوم، في فعاليات الملتقى الصحي الأول لذوي اضطراب طيف التوحد بالمنطقة الشرقية، والذي نظّمته جمعية أسر التوحد بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي، ممثلًا في مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، وعدد من القطاعات الصحية، برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
وجاء انطلاق فعاليات الملتقى بمشاركة نخبة من المختصين؛ بهدف التعريف بالخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيب التوحد وأسرهم، وتبادل الخبرات والتجارب عبر عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المقدمة للفئة المستهدفة المتمثلة في أسر ذوي اضطراب طيف التوحد.
ويعدّ الملتقى استكمالًا لسلسلة الملتقيات التي نظمتها جمعية أسر التوحد على مستوى المملكة للتعريف بالخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، ومعرفة هواجسهم واحتياجاتهم، واستحداث برامج ومشاريع من شأنها خدمتهم على مستوى المنطقة، بالشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والتنموية.
وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، بدعم ومساندة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، لقضية التوحد النابعة من حرصه واهتمامه برفع جودة الحياة لذوي التوحد على مستوى المنطقة.
وأشار إلى أن الملتقى يناقش عدة موضوعات تتمثّل في: طرح وتضافر الجهود بين القطاعات الصحية ومقدّمي الخدمات لذوي اضطراب طيف التوحُّد وأسرهم، والسعي للخروج بعدة توصيات من شأنها تجويد الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.
وأضاف سموه: "أن مثل هذه الملتقيات يسهم في رفع جانب المعرفة لدى مقدمي الخدمات والمختصين، وتسليط الضوء على أهم احتياجات التوحد في المنطقة.
ولفت إلى أن الملتقى يعدّ الثاني من نوعه، بعد أن لاقى الملتقى السابق نجاحًا باهرًا على مستوى منطقة عسير، برعاية من الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة عسير؛ حيث تعمل جمعية أسر التوحد على إطلاق نسخته الثالثة خلال الفترة القادمة في منطقة الرياض.
ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، أيدها الله، أولت اهتمامًا بالغًا بصحة الإنسان، وهيّأت كافة السبل لضمان حصول أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، على العناية والرعاية الصحية اللازمة لرفع جودة الحياة، وضمان تمتُّعهم بحياة سليمة وصحية، ولعلّ ما نراه اليوم من ارتفاع في عدد الجمعيات الخيرية والصحية المتخصصة بفئات مختلفة من المرضى؛ لدليل على ما يلقاه المواطن والمقيم من رعاية واهتمام، مؤكدًا أننا في تجمع الشرقية الصحي نؤمن بأن عملنا تكاملي مع كافة الجهات ذات الاهتمام المشترك، سواء في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي؛ كالجمعيات وفرق العمل التطوعية، وهذا الملتقى هو نتاج عمل مشترك مع جمعية أسر التوحد التي تهتم بهذه الفئة العزيزة من أفراد مجتمعنا وأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يعينهم ويسدد خطاهم.