أكثر من 500 مشارك في ملتقى ذوي اضطراب طيف التوحد في الشرقية

ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، أيدها الله، أولت اهتمامًا بالغًا بصحة الإنسان، وهيّأت كافة السبل لضمان حصول أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، على العناية والرعاية الصحية اللازمة لرفع جودة الحياة، وضمان تمتُّعهم بحياة سليمة وصحية، ولعلّ ما نراه اليوم من ارتفاع في عدد الجمعيات الخيرية والصحية المتخصصة بفئات مختلفة من المرضى؛ لدليل على ما يلقاه المواطن والمقيم من رعاية واهتمام، مؤكدًا أننا في تجمع الشرقية الصحي نؤمن بأن عملنا تكاملي مع كافة الجهات ذات الاهتمام المشترك، سواء في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي؛ كالجمعيات وفرق العمل التطوعية، وهذا الملتقى هو نتاج عمل مشترك مع جمعية أسر التوحد التي تهتم بهذه الفئة العزيزة من أفراد مجتمعنا وأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يعينهم ويسدد خطاهم.