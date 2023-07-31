أكثر من 45 ألف مستفيد بعيادات الطب الاتصالي بتجمع المدينة الصحي

وأضاف، أن التخصصات الخمسة الأكثر إقبالاً وتقديمًا للخدمة جاء في مقدمتها طب الأسرة بـ 12682 مستفيدًا، والعلاج الطبيعي بـ 4017 مستفيدًا، والطب النفسي 3264 مستفيدًا، والطب الباطني 2725 مستفيدًا.