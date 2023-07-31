أكثر من 45 ألف مستفيد بعيادات الطب الاتصالي بتجمع المدينة الصحي

بلغ عدد مستفيدي الخدمات الصحية المقدمة في عيادات الطب الاتصالي "الافتراضية" في تجمع المدينة المنورة الصحي، 45 ألفًا و730 مراجعًا، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.
وقال تجمع المدينة الصحي: إن عدد التخصصات التي جرى تفعيل خدمة الطب الاتصالي فيها قد بلغ 46 تخصصًا، والمنشآت الصحية المفعلة للخدمة 61 منشأة على مستوى منطقة المدينة المنورة.
وأضاف، أن التخصصات الخمسة الأكثر إقبالاً وتقديمًا للخدمة جاء في مقدمتها طب الأسرة بـ 12682 مستفيدًا، والعلاج الطبيعي بـ 4017 مستفيدًا، والطب النفسي 3264 مستفيدًا، والطب الباطني 2725 مستفيدًا.
فيما بلغ عدد مستفيدي الخدمات المقدمة في عيادات أمراض النساء والأطفال 2383 مستفيدًا.
يذكر أن الطب الاتصالي بتجمع المدينة المنورة الصحي، يهدف إلى تحسين تجربة الرعاية الصحية "عن بُعد" ودعم وتعزيز الرعاية الصحية السريرية طويلة الأجل وتوفير الجهد والوقت على المستفيدين، والاستفادة من تقنيات الاتصالات لدعم تثقيف المرضى، والرعاية الصحية العامة.