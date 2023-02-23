"موارد عسير" تحتفي بيوم التأسيس.. و"الشهراني": مصدر فخر وتاريخ عريق

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير، هادي بن عايض الشهراني؛ أن يوم التأسيس هو مصدر فخر واعتزاز باللّبنات الأولى التي ارتكزت عليها هذه الدولة عند تأسيسها، وعبر تاريخها العريق الذي يمتدّ لأكثر من ثلاثة قرون، وما قامت عليه الدولة السعودية في مراحلها الثلاث من منهج سياسي، وعمق تاريخي وحضاري مستمدّ من كتاب الله وسنة نبيه نهجًا ودستورًا.