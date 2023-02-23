"موارد عسير" تحتفي بيوم التأسيس.. و"الشهراني": مصدر فخر وتاريخ عريق

احتفى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، بذكرى يوم التأسيس، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.
وتضمّن الاحتفال معرضًا احتوى عددًا من الأركان لجميع الفروع والمراكز والمكاتب والوحدات بالمنطقة، وركن الحرف التقليدية، وركن الرسم للأطفال، كما تضمّن المعرض جناحًا لعدد كبير من القطع التراثية، تحكي معانيَ جوهريةً وتاريخية مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير، هادي بن عايض الشهراني؛ أن يوم التأسيس هو مصدر فخر واعتزاز باللّبنات الأولى التي ارتكزت عليها هذه الدولة عند تأسيسها، وعبر تاريخها العريق الذي يمتدّ لأكثر من ثلاثة قرون، وما قامت عليه الدولة السعودية في مراحلها الثلاث من منهج سياسي، وعمق تاريخي وحضاري مستمدّ من كتاب الله وسنة نبيه نهجًا ودستورًا.
إلى ذلك شهد الاحتفاء قصيدةً وطنية، تلاها "برومو" استُعرِض فيه التعريفُ بيوم التأسيس والاعتزاز بجذور الدولة الراسخة، وغرس قيم المواطنة والانتماء. واختُتِم الاحتفاء بأداء عدد من العروض الشعبية والتكريم للجهات المشاركة.