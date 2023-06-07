جامعة شقراء تنظم حفل تكريم الفائزين بجائزتها للتميز في فروعها الخمسة

وشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين والفائزات بالجائزة والتي جاءت على النحو التالي: في فرع ضمان الجودة بالكليات حققت المركز الأول كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، فيما حققت كلية الصيدلة المركز الثاني، وحصلت كلية الطب على المركز الثالث، وفي فرع التميز الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس حققت المركز الأول الدكتورة ديمه بنت عامر القحطاني من كلية التربية بالمزاحمية، وحصل على المركز الثاني الدكتور خالد بن مسفر الخثعمي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وجاء في المركز الثاني مكرر الدكتور سعيد بن مسعود الشهراني، وفي المركز الثالث جاءت الدكتورة مريم بنت صالح الثبيتي، وفي الثالث مكرر الدكتورة نهى بنت خالد السالم.