جامعة شقراء تنظم حفل تكريم الفائزين بجائزتها للتميز في فروعها الخمسة

رعى رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، حفل توزيع الجوائز لفروع "جائزة جامعة شقراء للتميز"، والتي نظمتها وكالة الجامعة للتطوير والجودة وعمادة للتطوير والجودة، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعدد من منسوبي الجامعة من الكادر الإداري والأكاديمي.
وتأتي جائزة جامعة شقراء للتميز، انطلاقًا من حرص الجامعة على تحقيق التميز في مختلف المجالات وتعزيز مفاهيم الجودة في التعليم، والعمل على تشجيع كافة منسوبي الجامعة على التميز وبث روح التنافسية، حيث تستهدف الجائزة جميع الكليات الجامعية وكافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والموظفين من الكادر الإداري، وذلك من خلال خمسة فروع وهي: جائزة التميز في ضمان الجودة، جائزة التميز الأكاديمي، جائزة التميز البحثي، وجائزة التميز الوظيفي.
من جهته، أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور المالكي، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن هذه الجائزة تأتي من التزام الجامعة بتعزيز ممارسات التميز والتفوق الأكاديمي والبحثي والعلمي وتعزيز الريادة والإبداع في جميع المجالات، ويظهر من خلالها منسوبو الجامعة قدراتهم وإنجازاتهم، مضيفًا أن الجامعة تحتفي في هذا اليوم بالكلية التي جودت وبالأكاديمي والباحث لمساهمته في نشر العلم والمعرفة، وبالطالب الجامعي لقاء اجتهاده ومثابرته، والموظف لكونه قدوة لزملائه.
وتابع الدكتور المالكي أن الجامعة أطلقت عددًا من المشاريع والبرامج المصاحبة لانطلاق جائزة التميز، وذلك في سبيل تطوير العمل الأكاديمي والممارسات المهنية كان من أبرزها: مشروع الاعتمادات البرامجية، ومشاريع وبرامج البحث العلمي، وبرامج التطوير المهني وكذلك دورات تأهيل الكادر الأكاديمي والإداري، إضافة إلى تدشين منصة مبادرون، وتنظيم يوم المهنة لتأهيل الخريجين لسوق العمل، وكل ذلك جاء بهدف المساهمة تحقيق معايير جائزة الجامعة للتميز.
وشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين والفائزات بالجائزة والتي جاءت على النحو التالي: في فرع ضمان الجودة بالكليات حققت المركز الأول كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، فيما حققت كلية الصيدلة المركز الثاني، وحصلت كلية الطب على المركز الثالث، وفي فرع التميز الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس حققت المركز الأول الدكتورة ديمه بنت عامر القحطاني من كلية التربية بالمزاحمية، وحصل على المركز الثاني الدكتور خالد بن مسفر الخثعمي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وجاء في المركز الثاني مكرر الدكتور سعيد بن مسعود الشهراني، وفي المركز الثالث جاءت الدكتورة مريم بنت صالح الثبيتي، وفي الثالث مكرر الدكتورة نهى بنت خالد السالم.
وفي فرع جائزة جامعة شقراء للتميز البحثي في المجالات العلمية، حقق المركز الأول الدكتور منيف بن نايف العتيبي، وحصل على المركز الثاني الدكتور سعيد بن مسعود الشهراني، وفي المجالات الطبية حقق المركز الأول الدكتور سعود بن عبدالعزيز المواش، والمركز الثاني للدكتور ناهض بن عبدالله القويز، كما حقق الدكتور عبدالله بن هادي بن مدهش المركز الأول في التميز البحثي للمجالات الاجتماعية.
فيما جاءت نتائج جائزة التميز الوظيفي على النحو التالي: المركز الأول الأستاذة منيرة بنت عبدالله القصير، المركز الثاني الأستاذ أحمد بن محمد العتيبي، والمركز الثالث عبدالعزيز بن سليمان الفوزان، فيما جاءت نتائج جائزة التميز للطلاب على النحو التالي: المركز الأول الطالب أحمد عبدالله باعبدالله، والمركز الثاني للطالبة ندى سعود العتيبي، فيما حصل الطالب فهد محمد الدحيم على المركز الثالث.
وتعرف الحضور على مواد مرئية تناولت الجائزة وفروعها وشروطها وآلية فرز المرشحين ومعايير الجائزة.
وتقام هذه الجائزة سنويًا بهدف السعي للتميز والارتقاء بالعمل الأكاديمي والإداري وبث روح التنافس وتشجيع منسوبي الجامعة على تطبيق أعلى معايير الجودة وحث طلاب وطالبات الجامعة على التفوق في التحصيل العلمي ودعم وتشجيع النشر العلمي ورفع كفاءة مخرجات البحث العلمي بالجامعة.