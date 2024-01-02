"الندوة العالمية" توقّع مُذكرة تفاهم مع وزارة الصحة التشادية

وقّعت "الندوةُ العالمية للشباب الإسلامي" ممثلة في مدير مكتبها الدكتور محمد البشير، اليوم الثلاثاء؛ مذكرةَ تفاهم مع وزارة الصحة العامة والوقاية التشادية، والتي مثّلها الوزيرُ الدكتور عبدالمجيد محمد.
وتأتي المذكرة انطلاقًا من عناية وحرص الطرفين على التعاون في تحقيق الخدمة الصحية والرعاية الطبية للمجتمع التشادي بكل فئاته.
وتنصّ بنود الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجالات البرامج الصحية، وتقديم كل طرف للآخر ما يحتاجه من مشورة ومعلومات لإنجاز الأهداف المشتركة.
كما تنصّ على تنفيذ البرامج والدورات المتخصصة التي تؤهّل القطاع الصحي وترفع من قدرات العاملين فيه، وتنفيذ قوافل طبية متعددة التخصصات، وكذلك بناء وترميم المنشآت الصحية وإمدادها بالأدوية واللوازم الطبية، وتوفير منح دراسية في ذات التخصص، والاعتناء بعملية التثقيف والتوعية الصحية المجتمعية للوقاية من الأمراض الوبائية.
وثمّنت "الندوةُ العالمية" جهودَ المملكة العربية السعودية، حكومة وشعبًا، في دعم العمل الخيري الصحي، الذي يُقدّم العلاجَ المجاني للعديد من المحتاجين في مختلف المجتمعات والشعوب.
وأكّدت أن ذلك يُعدُّ من أبرز الإنجازات الإنسانية التي تسجل فيها المملكة حضورها القويّ والدعم السخي.