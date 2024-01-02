"الندوة العالمية" توقّع مُذكرة تفاهم مع وزارة الصحة التشادية

كما تنصّ على تنفيذ البرامج والدورات المتخصصة التي تؤهّل القطاع الصحي وترفع من قدرات العاملين فيه، وتنفيذ قوافل طبية متعددة التخصصات، وكذلك بناء وترميم المنشآت الصحية وإمدادها بالأدوية واللوازم الطبية، وتوفير منح دراسية في ذات التخصص، والاعتناء بعملية التثقيف والتوعية الصحية المجتمعية للوقاية من الأمراض الوبائية.