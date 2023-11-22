مشيداً بدور المرأة السعودية.. أمير تبوك يستقبل الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالإمارة، اليوم، الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني التي قدمت نسخة من أول إصدار لمجلة يابانية ثقافية "SAUDI GATE بوابة السعودية"، والتي تعنى بالشأن السعودي.
وتضمن الإصدار تسليط الضوء على دور المرأة السعودية وتطور الفن السعودي من خلال لوحات الفنانة التشكيلية "القرعاني"، والتي جسدت تاريخ وآثار المملكة العربية السعودية.
وهنأ أمير المنطقة في بداية الاستقبال الفنانة "القرعاني" على هذا التميز، مشيداً بدور المرأة السعودية والتي أصبحت واجهة مشرفة لبلادها وشريكاً مهماً في تنمية الوطن في شتى المجالات.
من جانبها، أعربت الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على دعمه للحركة الفنية والثقافية وتشجيعه واهتمامه بالفنانين والفنانات من أبناء المنطقة.