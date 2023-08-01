في 58 جامعًا ومسجدًا .."إسلامية نجران" تدشن برنامج "مفاتيح الخير" في شرورة

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد بالتعاون مع البرنامج العلمي متون برنامج "مفاتيح الخير"، ابتداءً من يوم -الجمعة-الموافق١٧ من المحرم ولمدة أربعة أيام، في أكثر من خمسة وثمانين جامعًا ومسجدًا في محافظة شرورة.
ويشتمل برنامج "مفاتيح الخير" على سلسلة من المحاضرات والدروس والكلمات العلمية والفكرية والدعوية والأسرية.
يُشار إلى أن فرع الوزارة يسعى إلى تكثيف هذه البرامج الدعوية تنفيذًا لتوجيهات الوزارة ولنشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع وتثقيفهم بأمور دينهم من الكتاب والسنة والابتعاد عن البدع والضلالات، بالإضافة إلى بيان جهود ولاة الأمر في تعزيز اللحمة الوطنية وحماية هذه الدولة من الفرق الضالة.