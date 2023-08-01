في 58 جامعًا ومسجدًا .."إسلامية نجران" تدشن برنامج "مفاتيح الخير" في شرورة

يُشار إلى أن فرع الوزارة يسعى إلى تكثيف هذه البرامج الدعوية تنفيذًا لتوجيهات الوزارة ولنشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع وتثقيفهم بأمور دينهم من الكتاب والسنة والابتعاد عن البدع والضلالات، بالإضافة إلى بيان جهود ولاة الأمر في تعزيز اللحمة الوطنية وحماية هذه الدولة من الفرق الضالة.