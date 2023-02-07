﻿برعاية أمير الباحة.. "التدريب التقني" ينظم البطولة الرياضية النسائية الأولى بالمنطقة

من جانب آخر، رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط شكره وتقديره لأمير المنطقة على رعايته الكريمة لهذه البطولة، التي تأتي امتدادًا لدعم ورعاية الأمير المستمرة للمرأة وأنشطتها المختلفة، موضحًا أهمية الرياضة في حياة الإنسان ولاسيما المرأة ما ينعكس على سلامتها البدنية ويكون له الأثر الكبير في ممارسة حياتها اليومية.