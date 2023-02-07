﻿برعاية أمير الباحة.. "التدريب التقني" ينظم البطولة الرياضية النسائية الأولى بالمنطقة

تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة؛ نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة اليوم الثلاثاء البطولة الرياضية النسائية الأولى بمنطقة الباحة، وذلك بالشراكة مع فرع وزارة الرياضة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، بمدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة.
وشارك ما يزيد على 60 متدربة بمختلف تخصصات الكلية التقنية للبنات بالباحة مع ورش عمل رياضية تحضيرية بالتعاون من فرع وزارة الرياضة.
شملت المنافسات: ماراثون جري، ودراجات هوائية، وكرة الريشة، وكرة القدم وبجوائز تراوحت بين 500 ريال وثلاثة آلاف ريال.
من جانب آخر، رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط شكره وتقديره لأمير المنطقة على رعايته الكريمة لهذه البطولة، التي تأتي امتدادًا لدعم ورعاية الأمير المستمرة للمرأة وأنشطتها المختلفة، موضحًا أهمية الرياضة في حياة الإنسان ولاسيما المرأة ما ينعكس على سلامتها البدنية ويكون له الأثر الكبير في ممارسة حياتها اليومية.
وأشار إلى أن هذه البطولة تهدف إلى دعم الحركة الرياضية النسائية في ظل دعم القيادة الرشيدة التي تعتز وتفخر بنجاحات المرأة.