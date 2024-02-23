"البقمي": ذكرى يوم التأسيس تزيدنا إصراراً وقوةً على تحقيق الأحلام في عصرنا الزاهر

وواصل: "ناهيك أن المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين وليست بالصلاة فحسب، وإنما قبلتهم في العلم والثقافة والاعتدال والحضارة والرقي والنمو وهي فخر المسلمين في كل مكان، فهي بلاد الخير التي يذكرها بالخير كل من عاش بها، وعاشر أهلها وتعامل معهم فلا تجد أي جنسية بالعالم زار هذا البلد إلا ويثني على أهله، وعلى تعاملهم وأخلاقهم الرفيعة وكرمهم الحاتمي، فالحمدلله على كل هذه النعم، وأسأل الله أن يديمها ويحفظها وأن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ونجدد العهد والولاء لهما، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن نراها دائماً في تقدم وازدهار وعاشت راية بلادي خفاقة للأبد".