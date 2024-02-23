"البقمي": ذكرى يوم التأسيس تزيدنا إصراراً وقوةً على تحقيق الأحلام في عصرنا الزاهر

قال مدير عام التطوير التنظيمي بوزارة التعليم سابقاً محسن بن محمد البقمي، إن يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية هو يوم عظيم لجميع أفراد الشعب السعودي، وستظل المملكة هي الدولة الرائدة في مسيرة التوحيد.
وأضاف "الحمدلله الذي أنعم علينا بنعمه الكثيرة الظاهرة منها والباطنة، والحمدلله الذي سخر لهذه البلاد ولاة أمر مخلصين صادقين محبين، والحمدلله الذي جعلنا نعيش في أمن وأمان ورخاء، وها نحن اليوم نعتز ونفتخر ونفرح بذكرى يوم التأسيس (عام ١١٣٩ الموافق ١٧٢٧م) الذي تم على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود رحمه الله".
وأتبع "البقمي": "نعيش هذه الذكرى التي تزيدنا إصراراً وقوة على تحقيق الأحلام في عصرنا الزاهر الذي نعيشه في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، حيث تحققت فيه أحلام السعوديين، واكتملت فيه كل تطلعاتهم وآمالهم حتى أصبحنا في مصاف الدول ووصلنا العالمية في مختلف المجالات".
وواصل: "ناهيك أن المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين وليست بالصلاة فحسب، وإنما قبلتهم في العلم والثقافة والاعتدال والحضارة والرقي والنمو وهي فخر المسلمين في كل مكان، فهي بلاد الخير التي يذكرها بالخير كل من عاش بها، وعاشر أهلها وتعامل معهم فلا تجد أي جنسية بالعالم زار هذا البلد إلا ويثني على أهله، وعلى تعاملهم وأخلاقهم الرفيعة وكرمهم الحاتمي، فالحمدلله على كل هذه النعم، وأسأل الله أن يديمها ويحفظها وأن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ونجدد العهد والولاء لهما، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن نراها دائماً في تقدم وازدهار وعاشت راية بلادي خفاقة للأبد".