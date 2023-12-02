"إسلامية نجران" تنظم برنامجًا دعويًّا بالمشعلية

نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، ممثلًا في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمشعلية، برنامجًا دعويًّا بالمشعلية، قدّمه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي.
وتَضَمّن البرنامج، محاضرةً عن" الاعتصام بالكتاب والسنة" بجامع صلاح الدين الأيوبي، بعد صلاة المغرب، بالإضافة إلى كلمة عن شرح حديث "من أصبح منكم آمنًا في سربه معافىً في بدنه…"، بعد صلاة العشاء في جامع ابن القيم.
كما زار الشيخ "العتيبي"، المكتب التعاوني بالمشعلية، واطلع على منجزات وأعمال المكتب والخطط المستقبلية التي سينفذها المكتب.
بعد ذلك زار الشيخ "العتيبي" جمعية "بيان" لتحفيظ القرآن الكريم، وكان في استقباله مدير الجمعية عبدالله الهمامي.
والْتقى بحفاظ الجمعية لهذا الشهر؛ حيث بارَك حرصهم على حفظ كتاب الله، محدثًا إياهم بفضل حفظ القرآن ومنزلتهم عند الله.
واستمع الشيخ "العتيبي"، إلى تلاوة من أحد طلاب المرحلة الابتدائية؛ مؤكدًا في ختام زيارته دور الجمعية في احتضان الشباب وتحفيظهم لكتاب الله، والتقيد به.