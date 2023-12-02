"إسلامية نجران" تنظم برنامجًا دعويًّا بالمشعلية

وتَضَمّن البرنامج، محاضرةً عن" الاعتصام بالكتاب والسنة" بجامع صلاح الدين الأيوبي، بعد صلاة المغرب، بالإضافة إلى كلمة عن شرح حديث "من أصبح منكم آمنًا في سربه معافىً في بدنه…"، بعد صلاة العشاء في جامع ابن القيم.