بالأرقام.. "وقاء" يعلن نجاح الأعمال البيطرية ومكافحة نواقل الأمراض بمهرجان ولي العهد للهجن

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" عن نجاح الخطط التنفيذية للأعمال البيطرية ومكافحة نواقل الأمراض التي نفّذها طيلة أيام مهرجان ولي العهد للهجن 2023 بمحافظة الطائف، دون تسجيل أي إصابات بأمراض وبائية أو مهددات على الصحة العامة.
من جهته أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن جهود الفِرَق البيطرية في مهرجان ولي العهد للهجن تكللت بالنجاح بفضل الله نتيجة لتطبيق العديد من التدابير الوقائية والمتابعات المستمرة للوضع الصحي وفقًا للخطط التنفيذية، التي هدفت إلى توفير بيئة آمنة للهجن المشاركة والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان فضلًا عن دورها في مكافحة نواقل الأمراض.
وكشف "الصاعدي" عن إحصائية الأعمال المقدمة طيلة أيام المهرجان عن تمكن الفِرَق البيطرية من تنفيذ عمليات الفحص الظاهري لأكثر من 16 ألف هجن مشاركة من خلال زيارة 648 موقع لها للتأكد من خلوها من الأعراض الظاهرة للأمراض الوبائية والمعدية، إلى جانب مرافقة العيادات البيطرية الهجن أثناء السباق عبر 610 أشواط بالفترات الصباحية والمسائية؛ حيث قطعتها بمسافة إجمالية بلغت 1625 كيلومترًا، للقيام بالفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن في مضمار السباق؛ مشيرًا إلى أن العيادات المتنقلة باشرت حالة واحدة.
وبيّن أن الفِرَق البيطرية أسهمت في توعية وإرشاد 241 من ملاك الهجن لإيضاح الممارسات الصحيحة، وكيفية التعامل مع الأمراض ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم؛ فيما عالجت فِرَق مكافحة نواقل الأمراض 8 مواقع؛ لكونها بؤرًا لتكاثر نواقل الأمراض بواسطة عمليات الرش الأراضي والاستقصاء الحشري للمحافظة على الصحة العامة والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وكان المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، قد حاز تكريم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، ونائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز آل سعود، نظير الجهود المبذولة خلال مهرجان ولي العهد للهجن 2023.