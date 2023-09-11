بالأرقام.. "وقاء" يعلن نجاح الأعمال البيطرية ومكافحة نواقل الأمراض بمهرجان ولي العهد للهجن

وكشف "الصاعدي" عن إحصائية الأعمال المقدمة طيلة أيام المهرجان عن تمكن الفِرَق البيطرية من تنفيذ عمليات الفحص الظاهري لأكثر من 16 ألف هجن مشاركة من خلال زيارة 648 موقع لها للتأكد من خلوها من الأعراض الظاهرة للأمراض الوبائية والمعدية، إلى جانب مرافقة العيادات البيطرية الهجن أثناء السباق عبر 610 أشواط بالفترات الصباحية والمسائية؛ حيث قطعتها بمسافة إجمالية بلغت 1625 كيلومترًا، للقيام بالفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن في مضمار السباق؛ مشيرًا إلى أن العيادات المتنقلة باشرت حالة واحدة.