"صحة حائل" تواصل جولاتها الميدانية على برامج النفايات الطبية بمجمع المنار الطبي

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة بفريق إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة، جولاتها الإشرافية الميدانية على برامج صحة البيئة والنفايات الطبية في مجمع المنار الطبي الخاص؛ وذلك بهدف رفع مستوى جودة البيئة وخدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية.
وأوضحت "صحة حائل" أن برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية من أهم البرامج التي تسعى لإيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة، من خلال التوعية والتثقيف البيئي، ومراقبة أعمال النظافة والتخلص من النفايات العامة، وكذلك متابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية، والتأكد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية، وجودة الهواء، إضافة إلى متابعة سلامة مياه الغسيل الكلوي، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيًّا، ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتطبيق برنامج مكافحة الحشرات، والتأكد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية، إلى جانب متابعة التطعيمات الأساسية للعاملين الصحيين، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشآت الصحية؛ لتعزيز الصحة العامة.
يُشار إلى أن تطبيق برامج صحة البيئة في المنشآت الصحية يعتمد على الجودة، من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة، وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.