"صحة حائل" تواصل جولاتها الميدانية على برامج النفايات الطبية بمجمع المنار الطبي

وأوضحت "صحة حائل" أن برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية من أهم البرامج التي تسعى لإيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة، من خلال التوعية والتثقيف البيئي، ومراقبة أعمال النظافة والتخلص من النفايات العامة، وكذلك متابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية، والتأكد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية، وجودة الهواء، إضافة إلى متابعة سلامة مياه الغسيل الكلوي، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيًّا، ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتطبيق برنامج مكافحة الحشرات، والتأكد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية، إلى جانب متابعة التطعيمات الأساسية للعاملين الصحيين، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشآت الصحية؛ لتعزيز الصحة العامة.