500 مستفيد من حملة "عناية" الوقائية بـ"شقراء والدوادمي"

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري: إن جمعية "عناية" تمكّنت بعد توفيق الله عز وجل، ثم بنجاح التحالف المشترك مع جمعية "عيوني" الصحية والمُتطوعين، من تحقيق أهدافها في تعزيز سبل الوقاية لدى أفراد المجتمع، بإشراف ومتابعة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بقيادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم.