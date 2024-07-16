500 مستفيد من حملة "عناية" الوقائية بـ"شقراء والدوادمي"
اختتمت جمعيةُ "عناية" الصحية حملتَها الوقائية، اليوم الثلاثاء، في شقراء والدوادمي، ضمن مبادرة "نحو محافظات صحية".
وشملت الحملةُ أربعةَ مواقع في شقراء، هي: مستشفى شقراء العام، البساتين مول، سوق حليوة التراثي، وبلدية شقراء.
وفي الدوادمي نفذت الحملة في موقعي: مستشفى الدوادمي العام والمكان مول، بالتنسيق مع جمعية "عيوني" الصحية.
وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري: إن جمعية "عناية" تمكّنت بعد توفيق الله عز وجل، ثم بنجاح التحالف المشترك مع جمعية "عيوني" الصحية والمُتطوعين، من تحقيق أهدافها في تعزيز سبل الوقاية لدى أفراد المجتمع، بإشراف ومتابعة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بقيادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم.
وأفاد "المطيري" بأن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 567 مستفيدًا، وأن 360 مستفيدًا استفادوا من الحملة الوقائية في محافظة شقراء، و207 مستفيدين في محافظة الدوادمي؛ حيث أجريت لهم مجموعة من الفحوص الطبية المهمة، اشتملت على فحص ضغط الدم والسكري والوزن والكتلة، وفحص البصر.
وبيّن أن ذلك للتأكد من خلوّها من الأمراض المزمنة، والإصابة بالعمى السكري، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية للمستفيدين حول أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها؛ لتجنب مضاعفاتها.
وأشار إلى أن الفحوص أوضحت إصابة البعض بالأمراض المزمنة، مثل: الضغط والسكري والسمنة، وقد زُوِّدوا بالنصائح الطبية، وحثّهم على مراجعة ومتابعة حالاتهم بالمستشفيات لزيادة الاطمئنان وتلقي العلاج.
فيما شكر "المطيري" كل من أسهم في إنجاح الفعالية من شركاء النجاح بجمعية "عيوني" الصحية والمتطوعين.
كما شكر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الصحة ورجال الأعمال والمؤسسات المانحة، وبرامج المسؤولية المجتمعية في المؤسسات والشركات التجارية، على دعمهم المتواصل لبرامج وفعاليات الجمعية الصحية، داعيًا الشركاء إلى استمرار التعاون مع الجمعية؛ لتعزيز التنمية الصحية في بلادنا الغالية.