محافظ الطائف يُطلق الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأشارت "صحة الطائف" إلى أن الحملة، التي تأتي هذه السنة بإشراف مباشر من برنامج المدن الصحية بالمحافظة، تستهدف زوار الحدائق العامة، وكذلك المجمعات التجارية؛ بهدف تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية.