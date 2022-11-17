شاهد.. خيمة التجمع الصحي في رالي حائل تقدم التوعية والعلاج والفحص

أسهمت مشاركة تجمع حائل الصحي في فعاليات رالي حائل الدولي 2022، في توجيه الزوار والفحص عليهم عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر، عبر مراحل كشف متسلسلة.
وبذل الممرضون والممرضات المشاركون في الفعاليات في تجمّع حائل جهودًا كبيرة في الإجابة عن أسئلة الزوار، وتوعويتهم عبر 8 أركان لنشر ثقافة المسارات الصحية والخدمات المطبقة في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في منطقة حائل.
واستقبل المخيم عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل، فيما زار المخيمَ عدد من المستفيدين من مركز رحمة لمرضى البشرة الفقاعية، وتواجد عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بجامعة حائل الدكتور فهد القحطاني، وأعضاء هيئة التدريس في الكلية المخيم، واطلعوا على الخدمات الصحية المقدمة للزوار، كما زار موظفو شركة مياه آبار حائل المخيم.
من جهتهم، أنقذ أبطال التجمع: سلطان العازمي، عبدالله الواكد، راضي كريم، طفلًا اختنق بقطعة بلاستيكية صغيرة، أثناء تقديم دورة في الإسعافات الأولية للاختناق ضمن الفعاليات.
وأسهم الكشف المبكر عن أمراض القلب في مخيم تجمّع حائل الصحي عن نقل مريض بالعقد الثالث من العمر إلى مركز القلب في حالة طارئة، كان يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب وصعوبة في التنفس بعد الكشف عليه في العيادة المتنقلة للكشف عن أمراض القلب، وتم تنويمه لاستكمال الفحوصات الطبية.
وشملت عيادة القلب المتنقلة فحوصات تصوير القلب وتخطيطه وفتح ملف في مركز القلب للمستفيدين.
وقد أسهمت إدارة تطوع حائل الصحي بتنظيم مبادرات تطوعية في المخيم، حيث أقيمت دورات في الإسعافات الأولي وعيادات فحص الأسنان للكبار والصغار، ودورات تدريبية ومحاضرات يومية للزوار والعديد من المبادرات التطوعية.