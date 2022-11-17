شاهد.. خيمة التجمع الصحي في رالي حائل تقدم التوعية والعلاج والفحص

وأسهم الكشف المبكر عن أمراض القلب في مخيم تجمّع حائل الصحي عن نقل مريض بالعقد الثالث من العمر إلى مركز القلب في حالة طارئة، كان يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب وصعوبة في التنفس بعد الكشف عليه في العيادة المتنقلة للكشف عن أمراض القلب، وتم تنويمه لاستكمال الفحوصات الطبية.