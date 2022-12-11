"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظّم برنامجًا عن المخدرات

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، برنامج "ظاهرة المخدرات ودور الدعاة في الوقاية منها"، وذلك بمقر قاعة الفرع، وبحضور المدير العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن العصيمي.
يعقد البرنامج على فترتين؛ الأولى للرجال، اليوم الأحد، لمدة ثلاثة أيام، والثانية للنساء، الثلاثاء الموافق 26 جمادى الأولى، لثلاثة أيام أيضًا.
ويناقش البرنامج موضوعات عن معنى المخدرات وأنواعها وتأثيرها على العقل، وكذلك العوامل التي تساعد على حدوث الإدمان والعلامات الدالة على التعاطي.
كما يتطرق البرنامج إلى العقوبات المقررة لجرائم المخدرات، بالإضافة إلى دور الدين والمسجد والإمام في الوقاية من تعاطي المخدرات.
يسعى فرع الوزارة بنجران إلى تقديم العديد من البرامج التوعوية؛ إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لنشر الوعي بين أفراد المجتمع من الآفات التي تغزو العقل وتهدد المجتمع وتفكك الأسر.