بلدية بيشة تُزيل 180 سيارة تالفة خلال شهرين

أزالت بلدية محافظة بيشة عددًا من السيارات التالفة والهياكل، في إطار جهود البلدية ميدانيًا؛ لمعالجة مظاهر التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.
وقال رئيس بلدية بيشة المهندس علي آل جلبان: إن اللجان الميدانية تابعت عدم وجود عقبات تعرقل سير وإجراءات حصر وإزالة السيارات التالفة والهياكل.
وأضاف "آل جلبان" أن إجراءات إزالة السيارات التالفة، جاءت بعد أن تمَّ وضع ملصقات إشعار لأصحاب السيارات بتصحيح أوضاعها وإزالتها قبل أن تتم إزالتها من قِبل البلدية.
ولفت إلى أنه جرى رفع 180 مركبةً تالفةً، خلال شهرين، ضمن برامج البلدية لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري والتخلص من هذه السيارات.
كما أكد "آل جلبان" أن جهود البلدية في أعمال المعالجة والتحسين مستمرة، مشددًا على مُلاك هذه السيارات بضرورة التعاون مع البلدية بإزالتها من الشوارع والأحياء السكنية والمرافق العامة التي تشكّل تشوهًا بصريًا للمحافظة، وتحول البعض منها إلى تكدس النفايات في بعض المواقع وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.