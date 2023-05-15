بلدية بيشة تُزيل 180 سيارة تالفة خلال شهرين

كما أكد "آل جلبان" أن جهود البلدية في أعمال المعالجة والتحسين مستمرة، مشددًا على مُلاك هذه السيارات بضرورة التعاون مع البلدية بإزالتها من الشوارع والأحياء السكنية والمرافق العامة التي تشكّل تشوهًا بصريًا للمحافظة، وتحول البعض منها إلى تكدس النفايات في بعض المواقع وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.