انطلاق حملة "الحي يحييك" للأحياء السكنية

إلى جانب الإطعام العشوائي للطيور والحيوانات، وارتباط ذلك بالتلوث والصحة العامة، موضحًا أن الحملة انطلقت في المرحلة الأولى في عدد من المجمعات التجارية؛ حيث سيتبع ذلك تنفيذ جولات توعوية ميدانية بالأحياء السكنية.