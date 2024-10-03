انطلاق حملة "الحي يحييك" للأحياء السكنية

انطلقت حملة "الحيّ يحييك"، اليوم الخميس، لنشر الممارسات الذوقية والإيجابية في الأحياء السكنية.
جاء ذلك بالشراكة بين الجمعية السعودية للذوق العام، وأمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجمعية أصدقاء البيئة.
وتأتي الحملة ضمن برنامج "المشهد الحضري والحدائق"، الذي أطلقه ودشنه أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب: إن حملة "الحيّ يحييك" تأتي مواكبةً لتعزيز نجاح المشاريع الوطنية في تحسين المشهد الحضري، ومواكبةً لجهود برنامج تعزيز جودة الحياة ضمن توجهات المملكة في رؤية 2030.
كما تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على جمالية البيئة، والمساهمة في تحسين جودة المظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى تشجيع السلوكيات الإيجابية الذوقية لدى سكان الأحياء.
حيث تستهدف حملة "الحيّ يحييك" جميع المواطنين والمقيمين، لتوحيد الجهود في خلق صورة إيجابية عن الحيّ، وذلك من خلال تنفيذ عدة أنشطة وفعاليات ميدانية وإعلامية لنشر الممارسات التي تسهم في تحسين المنظر الجمالي لأحياء المدينة.
وقال "المحبوب" إن حملة "الحي يحييك" جاءت لتركز على عدد من الممارسات ذات الأهمية، أبرزها نظافة الأحياء السكنية والذي يندرج تحته عدد من السلوكيات مثل التعامل الصحيح مع النفايات الخارجة من المنازل.
إلى جانب الإطعام العشوائي للطيور والحيوانات، وارتباط ذلك بالتلوث والصحة العامة، موضحًا أن الحملة انطلقت في المرحلة الأولى في عدد من المجمعات التجارية؛ حيث سيتبع ذلك تنفيذ جولات توعوية ميدانية بالأحياء السكنية.