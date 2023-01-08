وقف ديوانية "آل حسين" التاريخية تستضيف الاجتماع السنوي الـ8 للرحالة العرب

يشار إلى أن مجموعة الرحالة العرب هي مجموعة استشارية تطوعية في شؤون السفر والرحلات تضم العديد من الرحالة من المملكة ودول الخليج العربي والرئيس الشرفي للمجموعة هو الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود والمجموعة لها العديد من الأنشطة واللقاءات وتتلقى الدعوات من عدة جهات حكومية وخاصة ومن آخر أنشطتها رحلة المجموعة إلى محافظة شرورة والربع الخالي واستكشاف معالم الربع الخالي ومحمية عروق بني معارض وكذلك مشاركاتها في معارض السياحة والسفر الدولية واجتماعاتها ورحلاتها داخل وخارج المملكة.