وقف ديوانية "آل حسين" التاريخية تستضيف الاجتماع السنوي الـ8 للرحالة العرب

استضاف وقف ديوانية "آل حسين" التاريخية مجموعة الرحالة العرب في اجتماعهم السنوي الثامن حيث أعدت لهم برنامجاً سياحياً للتجول في الأماكن الأثرية والتاريخية في منفوحة القديمة حيث تم زيارة وادي حنيفة وبعض المزارع القديمة وكذلك المساجد التاريخية ومنها مسجد الحسين ومسجد القبلي وديوانية الحسين التاريخية وفي المساء.
كما عقدت ورشة عمل لأعضاء المجموعة، وندوة بعنوان "أدب الرحلات وأضاءت عن مواضيع سياحية" شارك فيها الدكتور جبران سحاري من أعضاء الديوانية والدكتور عبد الغرابي رئيس المجموعة وأدار الندوة صالح الجبلي الذي قدم عدداً من الأعضاء الذين تحدثوا عن خبراتهم في الرحلات وتجاربهم.
وفي نهاية الزيارة قدم رئيس المجموعة د. عبدالله الغرابي درعاً تذكارياً لديوانية آل حسين التاريخية استلمه المشرف العام على الديوانية عبدالعزيز سليمان الحسين وأعضاء الديوانية.
يشار إلى أن مجموعة الرحالة العرب هي مجموعة استشارية تطوعية في شؤون السفر والرحلات تضم العديد من الرحالة من المملكة ودول الخليج العربي والرئيس الشرفي للمجموعة هو الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود والمجموعة لها العديد من الأنشطة واللقاءات وتتلقى الدعوات من عدة جهات حكومية وخاصة ومن آخر أنشطتها رحلة المجموعة إلى محافظة شرورة والربع الخالي واستكشاف معالم الربع الخالي ومحمية عروق بني معارض وكذلك مشاركاتها في معارض السياحة والسفر الدولية واجتماعاتها ورحلاتها داخل وخارج المملكة.