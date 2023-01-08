بحضور أمير مكة المكرمة .."السديس" يقود الجلسة الافتتاحية في "اكسبو الحج ".. غدًا

يشارك الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس غدًا الاثنين في مؤتمر خدمات الحج والعمرة ( اكسبو الحج) والذي يرعاه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بجدة وسيكون الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المتحدث الرئيس في الجلسة الافتتاحية التي تعقد بحضور عددٍ من الوزراء وأصحاب الفضيلة إلى جانب مسؤولين ومتحدثين من عددٍ من الدول الإسلامية.
وشدد "السديس" على أهمية المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار "الجودة في منظومة الخدمات" وهو الشعار التي تعده رئاسة الحرمين محورًا رئيسيًا في منظومة خدماتها التي تقدمها للقاصدين والحجاج والمعتمرين في الحرمين.
ويشارك كلٌ من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الحوارية الرئيسة.
يُشار إلى أن المملكة تشهد حراكًا داخليًا ضخمًا من خلال تعدد المؤتمرات والملتقيات والمعارض خلال الشهر الحالي والتي تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وتعزيز تجربتهم الدينية والثقافية، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.