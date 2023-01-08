بحضور أمير مكة المكرمة .."السديس" يقود الجلسة الافتتاحية في "اكسبو الحج ".. غدًا

يشارك الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس غدًا الاثنين في مؤتمر خدمات الحج والعمرة ( اكسبو الحج) والذي يرعاه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بجدة وسيكون الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المتحدث الرئيس في الجلسة الافتتاحية التي تعقد بحضور عددٍ من الوزراء وأصحاب الفضيلة إلى جانب مسؤولين ومتحدثين من عددٍ من الدول الإسلامية.