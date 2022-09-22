أمين الطائف: تشهد المملكة تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في ذكرى اليوم الوطني

وأكد أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة كانت ولا تزال وستظل بمشيئة الله، رمزًا أصيلًا للتلاحم الدائم بين قيادة هذه البلاد وبين كل مواطن، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقهما الله.