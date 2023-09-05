موارد وتنمية الرياض تحتفي باليوم العالمي للعمل الخيري

أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض معرضًا توعويًا تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري بمشاركة جمعية التطوع الصحية (أثر)، وجمعية كبار السن الأهلية، وجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه (تعلّم)، وتضمن المعرض التوعية والتحفيز على الأعمال التطوعية والأنشطة الخيرية.
كما أقامت وحدة الخدمات الطبية بالفرع بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من مراجعي ومنسوبي الفرع.
وتأتي هذه الفعاليّات والبرامج في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع جميع الجهات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.