موارد وتنمية الرياض تحتفي باليوم العالمي للعمل الخيري

أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض معرضًا توعويًا تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري بمشاركة جمعية التطوع الصحية (أثر)، وجمعية كبار السن الأهلية، وجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه (تعلّم)، وتضمن المعرض التوعية والتحفيز على الأعمال التطوعية والأنشطة الخيرية.