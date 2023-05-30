"موسم سباقات الخيل" بالطائف ينطلق الخميس المقبل.. جوائز ضخمة وعدد أشواط غير مسبوق

ومن المقرر أن يُختتم الموسم السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل، على أن يشمل 184 شوطًا للإنتاج/المستورد بدلاً من 147 في الموسم السابق، و193 شوطًا للخيل المنتجة محليًا بدلاً من 188 شوطًا، و108 أشواط للخيل العربية الأصيلة بدلاً من 49 شوطًا في الموسم الماضي.