"موسم سباقات الخيل" بالطائف ينطلق الخميس المقبل.. جوائز ضخمة وعدد أشواط غير مسبوق

في عودة قوية ينتظرها عشاق سباقات الخيل، تنطلق فعاليات موسم سباقات الطائف، الخميس 1 يونيو 2023، على ميدان الملك خالد، بعدد أشواط غير مسبوق، وجوائز مالية ضخمة.
ويصل إجمالي عدد الأشواط هذا الموسم إلى 486 شوطًا موزعًا على 54 حفلاً بعدما كان 384 شوطًا فقط العام الماضي، كما تم مضاعفة عدد الأشواط للخيل العربية الأصيلة، وزيادة الجوائز بشكل ملحوظ، تضمنت زيادة بنسبة 25 % لكل أشواط أيام الخميس.
وأكد الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، رئيس اللجنة الفنية بنادي سباقات الخيل، أن تطوير موسم السباقات في الطائف يأتي ضمن أهداف النادي لتطوير رياضة سباقات الخيل بالمملكة، وتأمين مستقبل مشرق لسباق الخيل العربي الأصيل.
وأوضح الأمير عبد الله أن "الطائف موسم مهم في حد ذاته، وهو أيضًا منصة انطلاق ممتازة لموسم سباقات الرياض، ويمنح الزائرين الفرصة لمشاهدة نجوم الغد في عالم السباقات".
وأضاف رئيس اللجنة الفنية بنادي سباقات الخيل: "لدينا 193 سباقًا مصممًا خصيصًا للخيول التي يتم تربيتها محليًا، ما يعني أن صناعة تربية الخيول العربية الأصيلة لديها الآن فرصة مضاعفة للنمو مقارنة مع الموسم الماضي".
يُذكر أن ميدان الملك خالد بالطائف خضع لأعمال تجديد واسعة النطاق لضمان تقديم تجربة أفضل لضيوف السباقات، تتضمن تجربة مأكولات فريدة حائزة جوائز عالمية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تناسب جميع أفراد الأسرة.
ومن المقرر أن يُختتم الموسم السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل، على أن يشمل 184 شوطًا للإنتاج/المستورد بدلاً من 147 في الموسم السابق، و193 شوطًا للخيل المنتجة محليًا بدلاً من 188 شوطًا، و108 أشواط للخيل العربية الأصيلة بدلاً من 49 شوطًا في الموسم الماضي.
ويُعد كأس الأمير عبد الله الفيصل، أحد أبرز السباقات التي ستُقام يوم السبت 2 سبتمبر، وهو اليوم نفسه الذي يشهد سباق كأس الملك فيصل، بينما يقام ديربي الطائف يوم الجمعة 22 سبتمبر.
وتتميز الطائف بتضاريسها الجبلية ومناخها البارد مما يجعلها الأكثر ملائمة لاستضافة السباقات طوال أشهر الصيف.
ويُعد موسم السباقات بمثابة ميزة تنافسية أخرى تضاف إلى قائمة مميزات المدينة السياحية تجعل منها وجهة استثنائية للاستمتاع بسباقات الخيل التراثية الأصيلة، فضلاً عن تنشيط الصناعات المحلية المرتبطة بالسباقات، بما يحقق الفائدة لأهل المحافظة والمناطق المحيطة بها.
تتراوح قيمة تذاكر حضور السباقات بدءًا من الدعوات المجانية وصولاً إلى 100 ريال، ويمكن شراؤها إلكترونيًا.
ويوفر الدخول العام المجاني إطلالات على مضمار السباق لأمسية السباقات مع إمكانية الوصول إلى مقاعد المدرجات وعروض الموسيقى الحية وسوق الطعام الليلي والمطاعم والعديد من متاجر البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى المشاركة على سحب الجوائز المتاحة مع كل سباق.
كما تتوفر فئات أخرى من تذاكر الدخول وتشمل الاستمتاع بحضور عروض فنية مميزة، وتتراوح قيمتها من 35 ريالاً للفرد في المجموعات التي تصل إلى أربعة أشخاص، و50 ريالاً إذا كان الراغب في الحضور بمفرده.
وتوفر تذاكر الـVIP التي تبلغ تكلفتها 100 ريال، جميع المزايا السابقة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مبنى الملاك والمدربين الفاخر، وجلسات العشب الأخضر في منطقة أقرب للسباقات، وكذلك الأكل في مطعمين يشرف عليهما باسكال ويجل، الطباخ العالمي الحاصل على عدة جوائز.