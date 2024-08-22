"اطمئنان" لرعاية وتأهيل الأحداث بمكة تنظم ورشة "بناء نموذج عمل"

كما شارك عدد من قيادات العمل الخيري في مكة المكرمة، إضافة إلى مستشارين نفسيين واجتماعيين؛ ما أثرى الورشة بما تفضلوا به من نقل خبراتهم، وعرض أفكارهم، وتوصياتهم، التي تخدم عمل الجمعية.