"اطمئنان" لرعاية وتأهيل الأحداث بمكة تنظم ورشة "بناء نموذج عمل"

نُظمت، اليوم الخميس، ورشة عمل بناء نموذج عمل جمعية "اطمئنان" لرعاية وتأهيل الأحداث بمكة المكرمة؛ بهدف التميز والريادة في هذا المجال، والابتعاد عن النمطية والتكرار.
شارك في الورشة ممثلو الجهات الحكومية؛ بينهم: شرطة العاصمة المقدسة، ومركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، ودار الرعاية الاجتماعية، وجامعة أم القرى، وإدارة تعليم مكة.
كما شارك عدد من قيادات العمل الخيري في مكة المكرمة، إضافة إلى مستشارين نفسيين واجتماعيين؛ ما أثرى الورشة بما تفضلوا به من نقل خبراتهم، وعرض أفكارهم، وتوصياتهم، التي تخدم عمل الجمعية.