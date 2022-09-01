وزارة المالية تطلق صفحة "رأيك يهمنا" لاستطلاع مرئيات المستفيدين من خدماتها

وأوضح وكيل الاستراتيجية والتميز المؤسسي رئيس مكتب تحقيق الرؤية المهندس خالد بن محمد المحاسن، أن إطلاق هذه الصفحة يعكس حرص وزارة المالية على تقديم خدمات متميزة بجودة وفاعلية للوصول إلى التميز المؤسسي؛ مؤكدًا أهمية التعرف على آراء المستفيدين من مختلف الخدمات التي تقدّمها الوزارة واستقبال ملاحظاتهم عليها من أجل العمل على تحسينها وتطويرها؛ سعيًا لتحقيق رضاهم وتطلعاتهم.