مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12591.74 نقطة

وكانت أسهم شركات الغاز، والطباعة والتغليف، وباعظيم، والأبحاث والإعلام، والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البحر الأحمر، وريدان، وسلامة، ودار المعدات، والنهدي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 9.30%.