100 ألف قتيل وجريح ومفقود.. "التعاون الإسلامي" تُصدر نشرتها للجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أصدر مرصد منظمة التعاون الإسلامي تقريرها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، التي راح ضحيتها منذ اندلاع الحرب في يوم السابع من أكتوبر الماضي أكثر من ١٠٠ ألف فلسطيني، بين قتيل وجريح ومفقود.
كما بلغ مجموع الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال في مختلف المدن الفلسطينية أكثر من ٣ آلاف انتهاك، تتراوح بين قتل، وجرح، واعتقال، وهدم ممتلكات، واعتداء على المساجد، وإقامة حواجز، وإغلاق طرق ومعابر، وإطلاق نار، ومصادرة أراضٍ، وبناء وحدات استيطانية، واعتداءات المستوطنين على مدن وبلدات فلسطينية.
وتناول تقرير "الأسبوع الماضي" لمرصد المنظمة انتهاكات كبيرة لجيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبيَّن أن عدد الشهداء بلغ في الأيام الماضية فقط ٨٤٧ شهيدًا، وعدد الجرحى ١٤٧٧ جريحًا، و٢١٩ معتقلاً في السجون الإسرائيلية.
وبحسب تقارير أممية، رصدت وكالات الأمم المتحدة نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة هربًا من القصف الإسرائيلي؛ لتعمل عمليات النزوح المتواصلة على مراكمة الأزمة الإنسانية الخانقة في مدينة رفح.
وأشارت التقارير إلى أن هناك 1,9 مليون نازح في مناطق مختلفة من قطاع غزة حتى الآن.
يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وإنفاذًا لتوجيهات القيادة، وجَّهت "المركز" بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة عبر منصة "ساهم"، وحظيت بتفاعل كبير، حتى وصلت لأعلى حملة تبرعات شعبية في التاريخ مُسجِّلة مجموع تبرعات بلغ حتى الآن نحو ٦٢٦ مليون ريال، ساهم فيها أكثر من ١.٧ مليون متبرع.
ويجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم"، أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز. ولا يقتطع المركز من التبرعات أي رسوم إدارية؛ لتصل لمستحقيها كاملة.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني الآتي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجرَي أبل وجوجل بلاي.