100 ألف قتيل وجريح ومفقود.. "التعاون الإسلامي" تُصدر نشرتها للجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

كما بلغ مجموع الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال في مختلف المدن الفلسطينية أكثر من ٣ آلاف انتهاك، تتراوح بين قتل، وجرح، واعتقال، وهدم ممتلكات، واعتداء على المساجد، وإقامة حواجز، وإغلاق طرق ومعابر، وإطلاق نار، ومصادرة أراضٍ، وبناء وحدات استيطانية، واعتداءات المستوطنين على مدن وبلدات فلسطينية.