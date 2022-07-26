مسؤولو ومختصّو "الصحة" يعرّفون بدور التمريض النفسي

ويأتي تنظيم الندوة تأكيدًا للدور الذي يقوم به كادر التمريض في القطاع الصحي، وتقديرًا لجهودهم في رعاية المرضى، وأن هذا التخصص يحظى باهتمام ودعم حكومتنا الرشيدة.