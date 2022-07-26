مسؤولو ومختصّو "الصحة" يعرّفون بدور التمريض النفسي

تُنظِّم وزارة الصحة، يوم غدٍ، الندوة الوطنية الأولى لتمريض الصحة النفسية تحت شعار "التمريض النفسي تحديات وطموح"، وذلك في مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، بمشاركة مسؤولين ومختصين على مستوى المملكة.
وتناقش الندوة التعريف بدور التمريض النفسي وتطبيق برنامج الكفاءة التمريضية، ومؤشرات ومقاييس التمريض النفسي، وعناصر الجذب للعمل في التمريض النفسي، والممارسات السريرية في مستشفيات الصحة النفسية، ومستقبل التمريض النفسي.
وتعد هذه الندوة الأولى من نوعها على مستوى المملكة كندوة متخصصة للتمريض النفسي؛ حيث يبحث المشاركون فيها عن سبل تطوير الممارسة التمريضية النفسية الآمنة بما يتوافق مع المعايير الوطنية ونظام الرعاية الصحية النفسية.
ويأتي تنظيم الندوة تأكيدًا للدور الذي يقوم به كادر التمريض في القطاع الصحي، وتقديرًا لجهودهم في رعاية المرضى، وأن هذا التخصص يحظى باهتمام ودعم حكومتنا الرشيدة.
وتهدف الندوة لتوحيد وتطوير البرامج والبروتوكولات التمريضية النفسية بحيث تكون خدمة متقدمة مبنية على الأدلة والبراهين، وتطوير البرامج التأهيلية والتطويرية للتمريض النفسي، وإيجاد مؤشرات إكلينيكية لتحسين الخدمات المقدمة، وإعداد بروتوكولات تمريضية نفسية آمنة، وتبادل الخبرات بين القطاعات المشاركة والاستفادة من المتخصصين في مجال التمريض النفسي.