القيادة تهنئ رئيس جمهورية المالديف بذكرى استقلال بلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف.