"زين السعودية" تفوز بترددات جديدة لتقديم خدمات الجيل الخامس (5G SA)

وتعليقا على هذا الانجاز الجديد، قال الرئيس التنفيذي المكلف في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: "نواصل في زين السعودية تطبيق استراتيجيتنا الطموحة لتقديم أفضل تجربة مستخدم وإثراء قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية ببنية تحتية متطورة وحلول وخدمات مبتكرة تُترجم دعمنا وتمكيننا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجعل وطننا الحبيب منارة للابتكار والاقتصاد الذكي بالتوازي مع المساهمة في تحسين جودة حياة الانسان. ولا بد من الاشارة إلى أهمية النطاق (600) ميجاهيرتز في دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم الابتكارات الرقمية، وزيادة انتشار تقنيات الجيل الخامس بما يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي وتمكين الثورة الصناعية الرابعة." وأضاف قائلا: "إن نجاح الشركة في الحصول على الترددات الجديدة سيكون له إثر إيجابي بارز على صعيد جودة الخدمات المقدمة لعملائنا من قطاع الأفراد والأعمال، حيث سيساهم في تطوير محفظتنا لحلول وخدمات الأعمال في موازاة تحسين جودة الخدمات الحالية إذا يوفر هذا النطاق بالتحديد إمكانيات متقدمة لدعم الشبكات الخاصة والمؤسسية، مما يتيح للشركات والمؤسسات القدرة على بناء حلول اتصالات متطورة ذات كفاءة عالية، وإننا نتطلع بشغف إلى تحقيق أثر إيجابي على مستوى الوطن والانسان على هذه الأرض الطيبة."