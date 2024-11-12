"زين السعودية" تفوز بترددات جديدة لتقديم خدمات الجيل الخامس (5G SA)

أعلنت شركة "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، عن فوزها بترددات جديدة في النطاق الترددي (600) ميجاهرتز، والذي يعد من النطاقات الجديدة والمستخدمة عالميًا لتقديم خدمات الجيل الخامس (5G SA) للاتصالات المتنقلة، وذلك في مزاد الترددات الذي عقدته هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء يومي 11 و12 نوفمبر من العام 2024.
ويعتبر حصول "زين السعودية" على هذه الترددات استثمارًا إضافيًا يعكس حرص الشركة والتزامها بتقديم أكثر التقنيات والحلول الرقمية تقدماَ وتطوير تجربة المستخدم من خلال تعزيز القدرات التنافسية وتطوير البنية التحتية الرقمية، حيث يتيح تردد (600) ميجاهرتز الوصول إلى تغطية أوسع وأكثر شمولًا داخل المدن والقرى والمناطق النائية والطرق السريعة، مما يعزز من اتساع رقعة التغطية وتحسين جودة الخدمة. كما يرفع السعة الاستيعابية لشبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G) لشركة "زين السعودية" بشكل فعال. كذلك يدعم هذا النطاق مرونة أكبر في توفير خدمات الجيل الخامس المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء (IoT) وحلول المدن الذكية، حيث أن البنية المستقلة (SA) للجيل الخامس (5G) تعتمد بشكل أساسي على ترددات منخفضة لتوفير انتشار شامل يمكنه توصيل ملايين الأجهزة بموثوقية عالية مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتطوير التقني بشكل واسع. كما سيدعم نشر هذا التردد توفير تغطية داخل المباني السكنية والتجارية بكفاءة عالية بسبب طبيعة هذا النطاق وقدرته الفعالة في اختراق الحواجز والموانع الطبيعية والإنشائية.
وتعليقا على هذا الانجاز الجديد، قال الرئيس التنفيذي المكلف في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: "نواصل في زين السعودية تطبيق استراتيجيتنا الطموحة لتقديم أفضل تجربة مستخدم وإثراء قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية ببنية تحتية متطورة وحلول وخدمات مبتكرة تُترجم دعمنا وتمكيننا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجعل وطننا الحبيب منارة للابتكار والاقتصاد الذكي بالتوازي مع المساهمة في تحسين جودة حياة الانسان. ولا بد من الاشارة إلى أهمية النطاق (600) ميجاهيرتز في دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم الابتكارات الرقمية، وزيادة انتشار تقنيات الجيل الخامس بما يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي وتمكين الثورة الصناعية الرابعة." وأضاف قائلا: "إن نجاح الشركة في الحصول على الترددات الجديدة سيكون له إثر إيجابي بارز على صعيد جودة الخدمات المقدمة لعملائنا من قطاع الأفراد والأعمال، حيث سيساهم في تطوير محفظتنا لحلول وخدمات الأعمال في موازاة تحسين جودة الخدمات الحالية إذا يوفر هذا النطاق بالتحديد إمكانيات متقدمة لدعم الشبكات الخاصة والمؤسسية، مما يتيح للشركات والمؤسسات القدرة على بناء حلول اتصالات متطورة ذات كفاءة عالية، وإننا نتطلع بشغف إلى تحقيق أثر إيجابي على مستوى الوطن والانسان على هذه الأرض الطيبة."