شاهد: الابتسامات المتبادَلة.. عنوان لقاء ولي العهد والرئيس الأمريكي

سيطرت الابتسامات المتبادلة على لقاء سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، أثناء الاجتماع الذي جرى في قصر السلام بجدة.
وتستضيف عروس البحر الأحمر مدينة جدة القمة السعودية – الأمريكية في زيارة هي الأولى لجوزيف بايدن إلى دولة عربية.
وعقب لقاء الرئيس الأمريكي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- عقد الأمير محمد بن سلمان و"بايدن" جلسة مباحثات رسمية؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
وفي الصور التي التقطتها عدسة بندر الجلعود بدت الابتسامات على وجه الزعيمَيْن في جلسة اتسمت بالود الذي يُلخِّص 80 عامًا من العلاقات الاستراتيجية السعودية – الأمريكية المتينة.