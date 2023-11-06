وزير السياحة يفتتح جناح السعودية في معرض "سوق السفر العالمي" بلندن

ويُعد معرض سوق السفر العالمي، الذي تحتضنه لندن سنويًّا، أحد أهم المعارض الخاصة بالسياحة في العالم. وتعكس مشاركة السعودية في المعرض دورها الريادي والقيادي في المشهد السياحي العالمي، كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نموًّا على مستوى العالم؛ إذ حققت المركز الثالث عشر في عدد السياح الوافدين في عام 2022، كما شهد الربع الأول من عام 2023 نموًّا ملحوظًا بنسبة 64٪ في عدد السياح؛ ما جعل السعودية في المرتبة الثانية في نمو عدد السياح الوافدين على مستوى العالم.