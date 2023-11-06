وزير السياحة يفتتح جناح السعودية في معرض "سوق السفر العالمي" بلندن

افتتح اليوم أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، الجناح السعودي في معرض سوق السفر العالمي (WTM) بلندن.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدور السعودية الريادي في دفع عجلة نمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، بعد أن استقبلت في عام 2023 خلال الأشهر السبعة الأولى 17 مليون سائح، مع استهدافها الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول نهاية العام.
ويُعد معرض سوق السفر العالمي، الذي تحتضنه لندن سنويًّا، أحد أهم المعارض الخاصة بالسياحة في العالم. وتعكس مشاركة السعودية في المعرض دورها الريادي والقيادي في المشهد السياحي العالمي، كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نموًّا على مستوى العالم؛ إذ حققت المركز الثالث عشر في عدد السياح الوافدين في عام 2022، كما شهد الربع الأول من عام 2023 نموًّا ملحوظًا بنسبة 64٪ في عدد السياح؛ ما جعل السعودية في المرتبة الثانية في نمو عدد السياح الوافدين على مستوى العالم.
وأوضح وزير السياحة أن المشاركة في المعرض تأكيد لتحوُّل السعودية إلى وجهة سياحية رائدة عالميًّا، وتعكس الموروث الحضاري للمملكة، وما تتمتع به من طبيعة فريدة ووجهات سياحية؛ لتصبح محط أنظار العالم، واضعة بذلك بصمتها في خريطة السياحة الدولية.
ونظرًا لما تشهده السعودية من تطوُّر في القطاع تم زيادة المستهدفات للوصول إلى 150 مليون زيارة و70 مليون سائح دولي سنويًّا بحلول عام 2030.
وأكد أن معرض سوق السفر العالمي يتيح الفرصة لمنظومة السياحة في بناء شراكات استراتيجية مع أهم الأسواق العالمية؛ إذ تهدف المنظومة من مشاركتها لفتح آفاق جديدة، والعمل على جذب شرائح أكبر من مختلف سياح دول العالم، وإبراز مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية.
الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة السياحة في معرض سوق السفر العالمي تؤكد مكانة السعودية وريادتها في مختلف المجالات، ومن بينها القطاع السياحي العالمي؛ إذ أقر المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إعادة انتخاب السعودية رئيسًا للمجلس لعام 2024، كما تحتضن الرياض المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.
ويبرز جناح السعودية في المعرض احتضانها عشرات الوجهات السياحية؛ إذ تتمتع بالطبيعة البكر والمناظر الخلابة، إضافة إلى تنوُّع الوجهات الصيفية والشتوية والمعتدلة طوال العام. كما تعمل السعودية على إثراء تجربة السائح من خلال استراتيجية السياحة الرقمية، الهادفة لإثراء جهود تطوير قطاع السياحة في السعودية.