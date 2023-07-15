بمشاركة 1500 متسابق ومتسابقة.. الشؤون الإسلامية تقيم أول مسابقة لحفظ القرآن بسريلانكا

وأنهت الوزارة اليوم التصفيات الأولية للمسابقة التي شارك فيها 1500 طالب وطالبة في ثمانية فروع، أربعة منها للذكور، والأربعة الأخرى منها للإثاث، وفروع المسابقة الأساسية الأربعة في كل من: كامل القرآن، وعشرين جزءًا، وعشرة أجزاء، وخمسة أجزاء؛ حيث تأهل للتصفيات النهائية للمسابقة 240 متسابقًا ومتسابقة، يمثلون طلاب من المدارس العربية، ودور تحفيظ القرآن الكريم المسجلة لدى إدارة الشؤون الدينية الإسلامية الحكومية في أنحاء سريلانكا.