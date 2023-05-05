"العقار " و"السجل العقاري" تُكملان استعداداتهما لبدء التسجيل العيني في "فلاح الرياض"

يُذكر أن "الهيئة" أصدرت أخيرًا الترخيص لـ 237 مسجلاً عقارياً، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التأهيلية التي تعد أحد شروط المسجل العقاري في نظام التسجيل العيني للعقار، ويمثل هذا العدد الدفعة الأولى من المسجلين العقاريين الذين تمّ تأهيلهم للقيام بأعمال التوثيق للتصرفات العقارية من خلال منصة التسجيل العيني، وسيتم خلال الفترة المقبلة تأهيل العدد الكافي من المسجلين لإنجاز مشروع السجل العقاري.