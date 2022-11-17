"عقارات الدولة" تواصل تأهيل الشركات لمشروع التطوير الموجّه للنقل العام بمكة المكرمة

وأشارت الهيئة إلى أهم التواريخ الخاصة بالمرحلة الحالية للطرح، والمتمثلة في المواعيد التالية: آخر موعد لاستقبال الاستفسارات هو يوم الاثنين 4 جمادى الأول 1444هـ الموافق 28 نوفمبر 2022م، آخر موعد لاستقبال بيان طلب التأهيل هو الخميس 1 ديسمبر 2022م الساعة 3م، الموعد المستهدف لورشة العمل للإجابة على استفسارات المستثمرين المؤهلين هو الاثنين 19 ديسمبر 2022م، كما أنه مستهدف طرح كراسة الشروط والمواصفات قبل نهاية العام الميلادي الجاري (2022م).