السعودية تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

وأكد بيان وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة بشكل قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناسبات الدولية.