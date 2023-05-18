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خفيفة إلى متوسطة.. "الأرصاد": حالة مطرية بمكة والمدينة حتى مساء اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية بالحدود الشمالية