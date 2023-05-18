خفيفة إلى متوسطة.. "الأرصاد": حالة مطرية بمكة والمدينة حتى مساء اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حول حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
ويشمل تنبيه الأرصاد محافظات: الكامل والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة بمكة، فيما يشمل: المهد ووادي الفرع بالمدينة، ويستمر حتى الثامنة مساء.
وخص المركز منطقة الحدود الشمالية بتنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية تشمل: العويقيلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى السادسة مساءً.
وصدر تنبيه متقدم آخر لمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى العاشرة مساء.